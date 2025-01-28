Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсуждали отношения с новым президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский, как заявляет Банковая, рассказал Нетаньяху о своем визите в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, куда премьер Израиля не поехал. Выразил соболезнования израильскому народу в связи с вчерашним Днем памяти жертв Холокоста.

Стороны обсудили двухсторонние вопросы и отношения с США и с Трампом.

Зеленский поздравил Израиль с началом освобождения заложников в рамках мирного соглашения с ХАМАС.

Напомним, ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. 19 января в секторе Газа началось освобождение израильских заложников.

О параллелях соглашения Израиля и ХАМАС с Украиной мы писали в отдельном материале.

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