Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что у него состоялся разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа спросили, говорил ли он с Путиным по поводу вчерашней авиакатастрофы в Вашингтоне, во время которой столкнулись вертолет с военными и пассажирский самолет, на борту которого находились фигуристы, в том числе граждане России.

"Вы разговаривали с президентом Путиным (об авиакатастрофе)?" – спросили президента США.

"Нет. Не об этом", – ответил он.

Такой ответ уже трактуется некоторыми СМИ как заявление о состоявшемся разговоре с Путиным, но не по поводу авиакатастрофы. Хотя трудно сказать точно, что на самом деле имел в виду Трамп.

Напомним, ранее Трамп комментировал саму авиакатастрофу. Он удивился, что в ясную ночь вертолет врезался в самолет, на котором горели сигнальные огни, а диспетчерская вышка не дала геликоптеру указаний, как действовать.

Как мы писали, неделю назад Трамп заявил, что желает немедленно встретиться с президентом РФ Путиным.