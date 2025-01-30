Италия заблокировала чат-бот от китайского стартапа DeepSeek. DeepSeek заблокирован в магазинах приложений Apple и Google.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Блокировка произошла после того, как местные власти решили выяснить, как именно DeepSeek использует персональные данные пользователей. Регулятор требует объяснений относительно того, какие данные собираются, с какой целью и хранятся ли они в Китае. Кроме того, от сервиса требуют заверений в защите несовершеннолетних пользователей приложения и в исключении вмешательства в выборы.

Компании, связанные с DeepSeek, должны предоставить ответ на запросы итальянского надзорного органа до 17 февраля. Если будет выявлено нарушение законов о конфиденциальности, чат-боту могут грозить серьезные штрафы или ограничения.

DeepSeek уже нельзя загрузить из приложений, но он все еще функционирует для итальянских пользователей, которые ранее установили его на свои гаджеты. Также он доступен для загрузки и работы в других странах Европейского союза и в Великобритании.

В Германии представитель министерства внутренних дел заявил, что правительство отслеживает приложения ИИ на предмет потенциального вмешательства перед национальными выборами 23 февраля.

Комиссия по защите данных Ирландии сообщила, что тоже запросила у DeepSeek информацию об обработке данных в отношении ирландских пользователей.

Ранее мы писали, что нейросеть DeepSeek превзошла всех существующих конкурентов и вызвала тревогу в США.

Ее появление может означать утрату монополии США в сфере ИИ.