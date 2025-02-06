Гибель после покушения в Москве Армена Саркисяна, известного также как Армен Горловский, будет иметь последствия не только для криминального мира захваченных россиянами территорий Украины, в котором он был одной из наиболее влиятельных фигур.

Несмотря на то, что Саркисян еще с 2014 года активно поддерживал сепаратистов "ДНР" и Россию, он продолжал играть заметную роль и в украинских криминальных раскладах. Более того, в его "функционал" входило поддержание канала связи между украинским воровским сообществом и российскими спецслужбами.

По данным источников в криминальном мире, через Саркисяна в начале полномасштабного вторжения спецслужбы РФ передавали свои "послания" авторитетам в Украине с целью склонить их на свою сторону. Особого эффекта это, правда, не возымело, но, тем не менее, контакты с украинским криминалитетом Сарксиян поддерживал и дальше. Параллельно он наращивал свое влияние на захваченных РФ землях, при этом получая долю с бизнеса и на подкотрольной Украине территории. Поэтому смерть Сарксияна может иметь серьезные последствия для раскладов в криминальном мире как Украины, так и России.

Армен Саркисян – представитель очень немногочисленной группы людей из тех, кто до событий 2014 года контролировал Донбасс и при этом смог сохранить и даже приумножить свое влияние и при "ДНР".

Во времена до Евромайдана СМИ связывали его с семьей Виктора Януковича, а также с известным соратником экс-президента Юрием Иванющенко. Считалось, что именно Саркисян контролирует криминальный мир Горловки и Енакиево - родины Януковича.

Известность во всеукраинском масштабе Армен Горловский получил сразу после Майдана.

Украинское следствие обвинило его в организации отправки "титушек" в феврале 2014 года на Майдан, которые там убивали и избивали людей. В частности, людей Саркисяна обвиняли в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Однако к тому времени, как в Киеве против него завели уголовные дела, на Донбассе при поддержке РФ началось сепаратистское движение, и Саркисян стал его активным участником.

Более того, как один из немногих оставшихся в "ДНР" уголовных авторитетов, установив прочные связи как с российскими спецслужбами, так и с сепаратистскими "властями", Саркисян постепенно взял под свой контроль наиболее прибыльные схемы в криминальном и полукриминальном бизнесе неподконтрольных территорий: вывоз металлолома, торговля углем, табачный бизнес, включая производство контрафактных сигарет и их контрабанду. Сигареты и стали главным источником дохода Армена Горловского.

Параллельно, по старым связям, через Саркисяна решали свои вопросы в "ДНР" владельцы бизнеса, криминалитет, бывшие чиновники и просто влиятельные люди, находившиеся на подконтрольной Украине территории.

В публичном поле Саркисян позиционировал себя как мецената, привозил с концертами российских артистов, развивал ресторанный бизнес, стал руководителем "Федерации бокса ДНР". Фактически же он утвердился как хозяин криминального мира "ДНР".

Саркисян работал в прочной связке с влиятельным российским вором в законе Эдуардом Асатряном (он же Эдик Осетрина), который незадолго до начала полномасштабного вторжения взял под контроль криминальный мир Ростовской области.

Этому предшествовал серьезный конфликт, в котором на стороне Асатряна участвовал и Армен Горловский. У них началась криминальная война с кланом влиятельного вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули). В разгар этой войны, в 2020 году, Лоту Гули был застрелен в Турции, и влияние связки Асатрян-Сарксиян в преступном мире Ростовской области стало преобладающим. При этом, по распространенной версии, непосредственно с ростовскими разборками гибель Салифова не связана.

Вместе с тем Саркисян не терял связи с криминальном миром на подконтрольной Украине территории. Тем более что Армену Горловскому было что ему предложить. Как уже упоминалось выше, основным бизнесом Саркисяна был табачный. И начиная с 2017 года он начал организовывать подпольные линии по производству сигарет в Украине – в основном в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Работали эти "табачные стартапы", естественно, в связке с местным криминалитетом и коррумпированными сотрудниками украинских силовых структур. Более того, активно ходили слухи, что Сарксиян пытается "решить вопрос" о закрытии против него уголовных дел в Украине (чего, однако, не произошло).

Новый этап в жизни Саркисяна наступил после начала полномасштабного вторжения.

В публичном поле он стал известен как создатель батальона "АрБат" ("Армянский батальон"). СМИ также писали, что он пытался создать свою ЧВК, вербуя заключенных.

Однако это была лишь вершина айсберга. Фактически используя свои связи с российскими спецслужбами, Саркисян, по-прежнему действовавший в тесной связке с Асатряном, стал центральной фигурой криминального мира на всех захваченных россиянами территориях Украины – от Херсонской области до Донбасса.

Естественно, с учетом такого масштаба деятельности гибель Саркисяна будет иметь серьезные последствия для криминальных раскладов.

Что касается захваченных РФ украинских территорий, то дальнейшая судьба тем и схем, которые там контролировал Саркисян, будет определена российскими спецслужбами. Но скорее всего центральной фигурой в криминальном мире на этих территориях останется Эдик Осетрина. Также, возможно, часть бизнеса отойдет близкому бизнес-партнеру Армена Горловского Богдану Левощенко, известному как Богдан Одноглазый.



Менее понятно, что будет с криминальным бизнесом Саркисяна на подконтрольной Украине территории, который он контролировал и после начала полномасштабной войны. Не исключено, что его попытаются поделить украинские криминальные авторитеты.



Отдельный вопрос – кто стоит за убийством Саркисяна. Украинские власти намекают, что это их рук дело. Но намекают не столь активно, как в случаях с другими подобными убийствами в РФ. При этом в их ряду гибель Саркисяна стоит особняком.



Прежние покушения, к которым, очевидно, были причастны украинские спецслужбы, осуществлялись как правило на неохраняемых или слабо охраняемых лиц: дочь Александра Дугина, блогера Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина, Илью Киву, генерала Игоря Кириллова. Зачастую киллерами становились любители или же вообще используемые втемную люди. Убийство Саркисяна – хорошо охраняемого лица – выполнено на гораздо более сложном уровне.



Также стоит отметить, что по версии российского следствия, наиболее вероятный убийца - один из погибших, который и привел в действие взрывное устройство. Как пишут российские СМИ – это гражданин Армении, ранее служивший в спецподразделениях и имевший судимость.



С учетом огромной роли, которую играл Саркисян в криминальных раскладах, нельзя исключать, что организаторы взрыва не украинские спецслужбы. И убийство может быть связано с попыткой передела его тем, схем и бизнеса. Либо, по ещё одной версии, может являться отголоском прошлогодний истории, когда в Армении обвинили членов патронируемого Саркисяном батальона "АрБат" в подготовке госпереворота и свержении премьер-министра Никола Пашиняна.