В Одесском университете внутренних дел на мурале памяти погибших студентов и выпускников разместили фото живого военного.

Об этом заявил сам Алексей Стеценко в Фейсбуке.

Военный отметил, что ему звонят родственники и коллеги по этому инциденту. Поэтому он требует привлечь к ответственности тех, кто "причастен к предоставлению недостоверной информации и размещению ее в целом".

В университете извинились, объяснив, что им передали неверную информацию из госпиталя, и заверили, что человека, "допустившего эту ужасную недопустимую ошибку", привлекут к ответственности.

Ранее мы рассказывали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек.

В свою очередь военные говорили, что реальные цифры минимум вдвое больше.

Война в Украине идет 1083-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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