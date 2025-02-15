Во Львове бывшую главу областной организации запрещенной партии ОПЗЖ Инну Иваночко приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Ее задержала СБУ по подозрению в госизмене еще летом 2022 года.

"Злоумышленница была доверенным лицом Виктора Медведчука в западном регионе Украины и работала в интересах кремля.

По плану российской спецслужбы предательница расшатывала общественно-политическую ситуацию во Львовской области", - говорится в сообщении.

Также она регулярно распространяла кремлевские нарративы в эфирах российских пропагандистов и на запрещенных телеканалах Медведчука.

Суд признал Иваночко виновной по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ей 13 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года народного депутата из "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ.

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