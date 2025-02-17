Постпред РФ в Совете безопасности ООН Василий Небензя заявил о появлении шансов, что горячая фаза войны в Украине может вскоре закончиться.

Такое заявление Небензи прозвучало в ходе заседания Совбеза ООН.

При этом он сказал, что "Украина безвозвратно потеряла "ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области".

Напомним, что сейчас РФ не контролирует полностью территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, однако Путин в июне прошлого года выдвинул условие передачи РФ всей территории этих четырех областей в качестве условия прекращения огня.

Также Небензя заявил, что "реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов".

Кроме того, постпред РФ высказался против участия стран Европы в переговорах, так как они, по заявлению Небензи, абсолютно недоговороспособны.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио сообщал, что первые переговоры о завершении войны пройдут между Россией и США, позже к ним подключатся Украина и Европа. Переговоры между РФ и США стартуют завтра в Саудовской Аравии, но Украины там не будет.