Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает об американско-чилийском журналисте Гонсало Лире, который был задержан СБУ и умер в тюрьме на подконтрольной Киеву территории.

Соответствующий вопрос президенту был задан на пресс-конференции в Киеве.

"Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России", – ответил Зеленский.

Ранее ближайший соратник президента США Илон Маск обвинил Зеленского в смерти блогера, о которой стало известно в конце 2023 года.

"Зеленский убил американского журналиста", – написал Маск в своей соцсети Х.

Напомним, в мае 2023 года американского блогера в Харьковской области задержала СБУ по подозрению в "оправдании российской агрессии в Украине" и "распространении пророссийских тезисов в социальных сетях".

Позже иностранец был освобождён под залог, но в июле снова Гонсало Лиру арестовали за попытку покинуть Украину.

Некоторые блогеры утверждают, что Лира был убит в украинской тюрьме (с этой точкой зрения солидаризировался Маск и его сторонники).