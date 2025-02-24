Зеленский упрекнул некие силы в том, что они врут вместе с Россией
Владимир Зеленский упрекнул тех, кто стал сообщником России, в потакании ее лжи.
Об этом президент Украины заявил на форуме в Киеве с участием представителей стран Европы.
"Никто в мире не верит российскому вранью о нашем государстве, наших людях. Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто врет вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не получат уважение", - сказал Зеленский.
Он не стал уточнять, кого имеет в виду: традиционно помогающие РФ страны или же Дональда Трампа, который с недавних пор жёстко критикует самого Зеленского и налаживает отношения с РФ.
Напомним, на днях президент Украины назвал дезинформацией слова президента США о том, что его рейтинг составляет 4%.
"Раз уже говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России", - сказал Зеленский.
Также вчера Зеленский по сути отказал Трампу по всем его требованиям. Мы анализировали, что это означает.