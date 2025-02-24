Владимир Зеленский упрекнул тех, кто стал сообщником России, в потакании ее лжи.

Об этом президент Украины заявил на форуме в Киеве с участием представителей стран Европы.

"Никто в мире не верит российскому вранью о нашем государстве, наших людях. Даже те, кто, к сожалению, стал сообщником России в войне, кто врет вместе с ней, все они понимают, кого и в чем они поддерживают. Они могут сделать разные шаги, они могут заработать какие-то деньги на своих отношениях с Россией сейчас, но никогда не получат уважение", - сказал Зеленский.

Он не стал уточнять, кого имеет в виду: традиционно помогающие РФ страны или же Дональда Трампа, который с недавних пор жёстко критикует самого Зеленского и налаживает отношения с РФ.

Напомним, на днях президент Украины назвал дезинформацией слова президента США о том, что его рейтинг составляет 4%.

"Раз уже говорим о 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России", - сказал Зеленский.

Также вчера Зеленский по сути отказал Трампу по всем его требованиям. Мы анализировали, что это означает.