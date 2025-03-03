У президента Украины Владимира Зеленского "мировоззрение школьника".

Об этом изданию Der Spiegel на условии анонимности заявил высокопоставленный украинский чиновник.

"У него и сегодня мировоззрение школьника", - сказал источник.

С ним согласен другой источник, тесно сотрудничавший с президентом до войны.

"Зеленский как ребенок. Он думает: если только чего-то сильно захотеть и по-настоящему в это верить, то ты это получишь", - сказал этот человек.

Бывший сотрудник команды президента, вспоминая предвыборные обещания Зеленского закончить войну, говорит, что "Зеленский не просто говорил как популист, он на самом деле так думал".

Издание пишет, что те заявления Зеленского звучали как нынешние высказывания президента США Дональда Трампа о войне в Украине: "Как будто решение было по сути простым, а предыдущие должностные лица были слишком глупы, трусливы или застенчивы, чтобы заключить сделку с президентом России Владимиром Путиным".

"Для человека, который годами отпускал шутки о политиках на телевидении, Зеленский на удивление мало знал о политике", - пишет Spiegel.

Напомним, в западных СМИ разделились мнения насчет того, был ли скандал между президентом Украины и Дональдом Трампом срежиссированной акцией или случился спонтанно.

Незадолго до войны актер и юморист студии "Квартал 95" Юрий Великий рассказал, что Зеленский болезненно реагирует на критику на свой счет с тех пор, как стал президентом Украины.