Президент Аргентины Хавьер Милей удалил все совместные фото с президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в соцсети X после его конфликта с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание RTN.

Материал о действиях аргентинского политика появился 1 марта, на следующие сутки после событий в Белом доме, когда состоялся конфликт президента США с Зеленским. Журналисты сообщили, что Милей приказал подчиненным удалить все совместные фото с главой украинского государства из соцсети X.

Кроме того, вероятно, в МИД Аргентины получили распоряжение о разрыве дипломатических отношений, говорится в статье.

Ранее в интервью Fox News Зеленский сказал, что не считает, что сделал что-либо плохое в ходе перепалки с Трампом и поэтому не считает нужным извиняться перед ним.

Сегодня Зеленский написал пост о своей перепалке с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, в котором так и не принёс извинений американскому лидеру. Он лишь выразил сожаление по поводу случившегося. Зеленский добавил, что готов работать под "сильным руководством президента Трампа" для достижения мира в Украине.