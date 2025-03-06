В понедельник и вторник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) будет находиться президент Украины Владимир Зеленский. Официально - для встречи с аравийским принцем.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Напомним, 11 марта в Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций Украины и США. Зеленский и американская журналистка приводили некоторые их подробности. По словам спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, на повестке встречи будут шестимесячное перемирие и основы сделки об урегулировании конфликта.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Президент Зеленский сообщил, что американская помощь остановлена. Также США остановили передачу разведданных Украине. Ермак и советник Трампа Уолтц провели переговоры, на которых обсудили дату и место переговоров с РФ.

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