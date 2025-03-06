Трамп решил ввести тарифы на товары из Мексики после дня дурака
Президент США Дональд Трамп отложил на 29 дней введение пошлин на импорт мексиканской продукции.
Об этом сообщает издание USA today.
При этом в с своей соцсети республиканец заявляет, что решил отложить введение тарифов на мексиканские товары после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
В свою очередь Шейнбаум заявила, что её общение с Трампом было "отличным и уважительным": оба лидера решили совместно бороться с контрабандой опиоидов в США и оружия – в Мексику.
Как пишут западные СМИ, источники в канадском правительстве сообщили, что Оттава ожидает, что Трамп отложит введение тарифов и для Канады. И такое решение может быть принято, несмотря на публичные распри между президентом США и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Напомним, "Страна" разбиралась к чему может привести торговая война между США, Канадой и Мексикой.
Западные СМИ пишут, что Трамп намерен пошлины для пополнения бюджета и создания рабочих мест в США. Противники этой меры предупреждают, что из-за его действий вырастут потребительские цены, поскольку импорт некоторых товаров обходился дешевле.
Ранее США пригрозили Мексике боевыми действиями, если она не справится с наркокартелями.