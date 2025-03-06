Президент США Дональд Трамп отложил на 29 дней введение пошлин на импорт мексиканской продукции.

Об этом сообщает издание USA today.

При этом в с своей соцсети республиканец заявляет, что решил отложить введение тарифов на мексиканские товары после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

В свою очередь Шейнбаум заявила, что её общение с Трампом было "отличным и уважительным": оба лидера решили совместно бороться с контрабандой опиоидов в США и оружия – в Мексику.

Как пишут западные СМИ, источники в канадском правительстве сообщили, что Оттава ожидает, что Трамп отложит введение тарифов и для Канады. И такое решение может быть принято, несмотря на публичные распри между президентом США и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Напомним, "Страна" разбиралась к чему может привести торговая война между США, Канадой и Мексикой.

Западные СМИ пишут, что Трамп намерен пошлины для пополнения бюджета и создания рабочих мест в США. Противники этой меры предупреждают, что из-за его действий вырастут потребительские цены, поскольку импорт некоторых товаров обходился дешевле.

Ранее США пригрозили Мексике боевыми действиями, если она не справится с наркокартелями.