В Северном море у берегов Британии столкнулись нефтяной танкер под флагом США и грузовое судно, направлявшееся в Роттердам.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Все 32 человека были доставлены на берег.

Предварительно, грузовое судно врезалось в танкер, который стоял на якоре.

На публикуемых кадрах можно заметить масштабный пожар.

Позже журнал Lloyd's list написал, что контейнеровоз Solong, столкнувшийся с танкером, перевозил ядовитый цианистый натрий. Также сообщается, что пострадавший танкер перевозил авиационное топливо.

Оба судна загорелись, но экипажи не пострадали, вовремя их покинув.

Ранее мы рассказывали, как в феврале у Суэцкого канала авианосец США Harry Truman столкнулся с торговым судном. Инцидент произошел в районе Порт-Саида (Египет).

А два года назад сообщалось, что в порту Измаила балкер KLC Erciyes под покровом ночи ударил судно Jasmin Quin.

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