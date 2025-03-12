Полиция Киева задержала водителя Mercedes, который "прокатил" патрульного.

Изначально об инциденте сообщили вчера на Черниговской в Киеве сообщили местные паблики.

По их седениям, там произошла погоня со стрельбой за водителем Mercedes Geländewagen.

Непожелавший выполнять требования правоохранителей водитель "прокатил" сотрудника полиции, держащегося за дверь его машины. В итоге, со стрельбой нарушителя всё-таки остановили.

В телеграм-канале Полиции Украины сообщается, что во время вчерашней проверки документов мужчина вел себя агрессивно и внезапно начал движение. Правоохранитель пытался помешать нарушителю покинуть место совершения преступления, однако водителю удалось скрыться.

Полиция сообщает, что ранее судимый предприниматель только за 2024-2025 годы 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, за превышение скорости, повреждение транспортных средств и место ДТП.

Ранее в Харькове военкомы стреляли в мужчину при проверке документов. Полиция выясняет, кто разбил стёкла в его авто.

Война в Украине идет 1113-й день. Последние новости с главными событиями 12 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Курской области продолжается наступление РФ. Российские паблики написали о заходе неприятеля в Суджу. Информацию подтверждали главред "Цензора" Юрий Бутусов и украинский военный обозреватель Deep State. Также минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска заняли 12 населённых пунктов. Киев этого не подтверждает и не комментирует.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.