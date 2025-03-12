Российский олигарх Дерипаска назвал три условия, при которых Москва может согласиться на прекращение огня
Российский олигарх Олег Дерипаска перечислил условия, при которых Москва, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие в Украине.
Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.
Олигарх назвал три основных условия:
- "Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ.
- Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее.
- Уже сейчас снять половину санкций".
По его мнению, "будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон".
О том, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине, мы писали в отдельном материале.
Также мы анализировали, выгодно ли для России прекращение огня.
Между тем война в Украине идет 1113-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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