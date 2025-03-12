Российский олигарх Олег Дерипаска перечислил условия, при которых Москва, по его мнению, могла бы согласиться на перемирие в Украине.

Об этом Дерипаска написал в своем телеграм-канале.

Олигарх назвал три основных условия:

"Прекратить гонения на русских, прихожан УПЦ и священников в Украине. Вернуть имущество УПЦ. Вернуть половину активов ЦБ, принадлежащих российским гражданам и замороженных в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее. Уже сейчас снять половину санкций".

По его мнению, "будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон".

О том, какие условия может выдвинуть Путин для остановки огня в Украине, мы писали в отдельном материале.

Также мы анализировали, выгодно ли для России прекращение огня.

Между тем война в Украине идет 1113-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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