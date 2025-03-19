Детали договорённости о частичном прекращении огня между Киевом и Москвой остаются несогласованными.

Об этом сообщает британский новостной канал Sky News.

Издание пишет, что, несмотря на заявление Белого дома США о том, что стороны российско-украинского конфликта договорились воздержаться от взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, это не свидетельствует о том, что перемирие уже вступило в силу.

По информации телеканала, поступившей от источника в украинском правительстве, стороны лишь принципиально согласны на этот шаг. Однако технические детали соглашения всё ещё нуждаются в доработке и уточнении.

Это обсудят в Саудовской Аравии в воскресенье.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях для усиления позиции на переговорах.

Война в Украине продолжается 1120-й день. Последние новости с главными событиями 19 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Накануне российские паблики сообщали о попытке украинского наступления через границу с Белгородской областью РФ. Генерал Наев заявил, что ВСУ отошли на одном из участков фронта в Донецкой области. Нардеп Безуглая сообщила, что армия РФ зашла в Сумскую область. Безуглая также заявила, что "могут быть отрицательные новости из Запорожской области".

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