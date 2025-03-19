Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение главы Белого дома Дональда Трампа прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом телефонного разговора украинского президента с Трампом.

Агентство отметило, что США и Украина договорились работать над расширением режима прекращения огня.

Напомним, ранее аналогичное обещание Трампу дал российский лидер Владимир Путин.

Накануне Зеленский заявил, что ещё не принял решение о поддержке моратория на удары по объектам энергетики.

Между тем сегодня Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинские объекты энергетики. В то же время Министерство обороны РФ утверждает, что вчера, получив приказ Путина, россияне даже сбили семь собственных дронов, которые уже летели к объектам энергетики в Николаевской области. Также Москва обвинила Украину в "провокации для срыва мирных инициатив" Трампа из-за ночного удара дронов по нефтебазе на Кубани.

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