Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "мы ближе к миру, чем две недели назад", а ситуация на украинском фронте "несколько приблизилась к решению".

Об этом говорится на странице Госдепа.

При этом он отметил, что конкретных шагов к урегулированию пока нет.

"Я думаю, что есть над чем работать, но мы ближе, чем мы были две недели назад или ближе, чем мы были шесть месяцев назад", - сказал Рубио.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят месячное перемирие в Украине. По словам Трампа, многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что они обсудят не только Украину, но и "нормализацию отношений РФ и США".

Спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Дмитриев заявил, что к переговорам также подключится Илон Маск. Он отметил, что Москва "уже в ближайшее время" обсудит с ним перспективы сотрудничества в космосе.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники в Европе и Москве писал, что Путин требует приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия.