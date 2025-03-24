Президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные против американских крупных юридических компаний, которые связаны с его политическими и юридическими противниками. Указы ограничили работу уже трех фирм.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кроме прочего американский президент нацелился на одну из ведущих юридических компаний США Paul Weiss, которая сыграла видную роль в оспаривании политики Трампа во время его первой администрации. На прошлой неделе своим указом он лишил сотрудников Paul Weiss (а это около 1200 юристов) всех допусков к государственной тайне, ограничил их доступ к федеральным зданиям и начал расторжение государственных контрактов.

Конкуренты сразу начали кружить вокруг клиентов компании, активно переманивания их и говоря, что фирма отмечена как враг президента, а поэтому больше не может эффективно защищать интересы клиентов.

Вскоре председатель Paul Weiss фактически капитулировал. Он отправился в Белый дом, где три часа обсуждал заключение сделки с Трампом.

В итоге президент отменил свой указ, а Paul Weiss взамен обязалась предоставить безвозмездных юридических услуг на 40 миллионов долларов в поддержку инициатив Трампа, таких как помощь ветеранам и борьба с антисемитизмом.

"Капитуляция одной из ведущих американских фирм — и известного противника Трампа во время его первого срока — отражает глубокую обеспокоенность в деловом мире тем, что угрозы со стороны президента могут привести к финансовому краху. Сделка повышает вероятность того, что победивший Белый дом почувствует себя более смелым, чтобы продвигать дополнительные санкции против других, которые представляли оппонентов Трампа или иным образом были связаны с администрацией. Некоторые руководители фирм также выразили обеспокоенность тем, что Paul Weiss установил новую цену за мир", - пишет WSJ.

Также в издании отметили, что у Трампа уже составлен список из более 10 фирм, деятельность которых будет ограничена следом.

Ранее мы писали о том, что Трамп намерен хирургически произвести чистки в Федеральном бюро расследований, так как часть сотрудников ведомства коррумпированы.

СМИ писали, что глава Белого дома и Илон Маск начали масштабную чистку в государственных структурах Соединенных Штатов.