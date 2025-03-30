Россия сосредоточила на Ореховском и Запорожском направлениях 70-тысячную группировку, у которой более 300 танков и 700 бронированных машин.

Об этом сообщает украинский военный эксперт Константин Машовец, комментируя активизацию фронта под Ореховым и слухи о готовящемся там российском наступлении.

По его словам, россиянам удалось "добиться определённых результатов на тактическом уровне". Основные линии атаки - это Долинка – Щербаки и Пятихатки – Степовое.

"Ближайшими задачами передовых подразделений противника на этом участке есть продвижение до дороги Каменское – Орехов на участке Степовое – Щербаки, а также захват опорных пунктов ВСУ в районе сёл Степовое и Щербаки", - пишет Машовец.

Россиянам, по его информации, удалось вклиниться по указанным направлениям на глубину до двух километров.

"Противник на этом участке явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета-осени 2023-го года (до начала украинского наступления на этом направлении) и заодно облегчить его себе, а также осложнить для ВСУ, перерезав у них в тактическом тылу ближайшую рокаду (дорогу между Степовое и Щербаки), что явно усложнит для них манёвр силами и средствами на тактическом уровне. И в целом, надо полагать, он близок к выполнению этой программы "минимум" - по сути, дорога уже перерезана", - пишет Машовец.

При этом, по его мнению, на данный момент эти действия российской армии носят лишь тактический масштаб. И "говорить о какой-то большей угрозе со стороны противника на этом направлении пока рано".

Признаком такой угрозы Машовец считает либо резкое усиление атак на нынешнем участке боев, либо активизацию наступления сразу на многих точках Запорожского фронта.

Ранее западные СМИ писали, что россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели. В Раде считают, что они смогут это сделать не ранее середины лета.