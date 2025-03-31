Украинские власти совместно с британцами готовят встречу своих военных представителей "для подготовки контингентов".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Скоординировали наши совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", - рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Украина, Великобритания и Франция обсудят введение иностранного контингента.

Между тем известный британский журналист Питер Хитченс раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за планы отправить войска в Украину. По мнению журналиста, ядерная война теперь более вероятна, чем раньше, из-за "новоиспеченного милитариста" Стармера, "охваченного манией сверхдержавного безумия".

Война в Украине идет 1132-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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