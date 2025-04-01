Все физические лица-предприниматели (ФЛП) до 20 апреля обязаны заплатить 5280 гривен единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал 2025 года.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в комментарии для телеграм-канала "Труха Украина".

С 1 января ЕСВ стал обязательным для всех групп физлиц-предпринимателей. В том числе и тех, кто не имеет доходов.

"Это оплата за первые три месяца этого года, поскольку с 1 января ЕСВ становится обязательным для всех групп ФЛП. Это касается и предпринимателей в спящем режиме, у которых нет доходов. Все из-за норм, принятых в законе о бюджете-2025", - рассказала Южанина.

Также она напомнила, что в январе этого года было зафиксировано рекордное закрытие ФЛП за 10 лет.

Напомним также, что с 1 апреля ФЛП третьей группы будут подавать новую форму налоговой декларации. В частности, они впервые должны будут заплатить военный сбор в размере 1% от дохода помимо 5% единого налога от дохода, который платился и раньше.

Ранее мы писали, что в Украине планируют повысить налоги для ФЛП в течение трех лет. В частности, ФЛП второй и третьей групп будут объединены в одну, а налоги дифференцируются: от 3% для торговли до 17% для отдельных услуг.