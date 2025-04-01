Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 апреля, встретится с представителями "небольшой группы" государств, готовых предоставить свои войска для размещения в Украине.

Об этом сам Зеленский сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с приехавшей с необъявленным визитом министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Президент также отметил, что ждет от партнеров Киева "конкретных" ответов по поводу их готовности внести вклад в размещение таких сил в Украине.

Накануне в своем вечернем обращении Зеленский заявил, что украинские власти совместно с британцами готовят встречу своих военных представителей "для подготовки контингентов".

Ранее сообщалось, что Украина, Великобритания и Франция обсудят введение иностранного контингента. Тогда Зеленский объявил о подготовке встречи с представителями стран, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины".

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