На верфи в Керчи россияне строят военный корабль, более крупный, чем потопленный ракетный крейсер "Москва" – бывший флагман Черноморского флота.

Об этом сообщает Newsweek. Военное издание Defense Express публикует спутниковые снимки территории оккупированного Крыма.

На кадрах видны признаки масштабного строительства одного из двух десантных кораблей проекта 23900 "Иван Рогов".

По данным Defense Express, на основании новых спутниковых снимков длина судна составит около 220 метров, а ширина – 40 метров.

Издание сравнило новые снимки с теми, что были опубликованы в июле 2024 года аналитиком, ведущим разведку на основе открытой информации (OSINT) М.Т. Андерсоном в соцсети X.

"В тот момент корпус корабля только начинал обретать форму, что говорит о значительном прогрессе россиян менее чем за год", – отметили в Defense Express.

По информации издания, десантный корабль класса "Иван Рогов" превосходит крейсер "Москва" по размерам.

Корабль водоизмещением около 30 000 тонн сможет разместить до 900 морских пехотинцев, 75 единиц боевой техники, три малых десантных судна и 15 вертолётов (включая модели Ка-29 и Ка-52К). Для сравнения, длина "Москвы" составляла 186 метров, а водоизмещение – 11 490 тонн.

Первые ходовые испытания отложены до 2027 года, пишет Defense Express.

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