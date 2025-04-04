Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что встречался в Вашингтоне со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым и передал сообщение Кремлю, что США ждут шагов по миру в ближайшее время.

Слова Рубио журналист CNN Алекс Марквардт.

"Ничего из этого не было угрожающим... Это было скорее объяснение того, что "таков наш график" и в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите. И это время наступает. Оно довольно короткое. Надеюсь, (Дмитриев - Ред.) передаст это сообщение в Москву и даст понять, что мы должны начать видеть реальный прогресс, иначе нам придется сделать вывод, что они (Кремль - Ред.) не заинтересованы в мире. Рубио также сказал, что других переговоров с РФ пока не планируется", - написал Марквардт.

Напомним, что сам Рубио публично также озвучил этот тезис и пригрозил РФ санкциями. Также он заявил, что через "недели, не месяцы" мы узнаем, готова ли Россия закончить войну.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемы" для Кремля. По его словам, на переговорах в Вашингтоне достигнут значимый прогресс по прекращению огня в Украине.