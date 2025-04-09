ВСУ начали контрнаступление под Бахмутом в Донецкой области летом 2023 года, понимая, что сил недостаточно. Командование рассчитывало на эффект неожиданности.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Левый берег", комментируя недавнюю статью в NYT о том, что США были против наступления под Бахмутом и распыления сил ВСУ.

По его словам, информация газеты о том, что в наступление на Бахмут было брошено пять бригад, не верна.

"Да, мы провели наступление к югу от Бахмута. Но ведь мы проводили наступательные действия двумя бригадами из состава группировки. Если бы у нас было пять бригад, думаю, что и Бахмут, и Соледар были бы освобождены", - сказал Сырский.

Он уточнил, что командование задумывало перерезать пути снабжения российской группировки, однако сил было изначально все равно недостаточно.

"Когда мы планировали эти действия, мы понимали, что наших сил недостаточно. У нас две бригады без дополнительных боеприпасов. То есть в пределах того, что нам давали для ведения обычных действий в обычном режиме. Но мы рассчитывали на неожиданность, на то, что мы такими не только авантюристическими, но смелыми действиями пробьем оборону противника с учетом того, что она не была готова, не была такой, как, например, на Запорожье", - сообщил главком.

При этом он согласился с утверждением журналиста, что замысел реализовать не удалось.

"К сожалению. У нас просто банально не хватило сил и средств", - заявил Сырский.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая обвиняла Сырского в провале курской операции.

Сегодня бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич призвал Сырского уйти в отставку.