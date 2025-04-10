Специальный представитель российского президента Владимира Путина Кирилл Дмитриев ведет переговоры с Соединенными Штатами по разработке недр в РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Дмитриев использует свои связи на Ближнем Востоке и в США для продвижения этих интересов.

Также Зеленский считает, что Дмитриев предлагает "пустые соглашения" в обмен на снятие санкций с России и добивается разблокирования российских активов в Европе.

Он назвал спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева "сепаром, родившимся в Украине".

Это выражение он использовал, высказывая предположение, что Дмитриев хочет добиться разморозки российских активов в Европе.

"Например, что-то стоит пять миллиардов, продается за три. А уже страна Ближнего Востока, имея эти долги юридически, купив их за три миллиарда, может уже работать с европейскими институциями, чтобы оттуда из этих трехсот миллиардов забрать эти пять себе. Понимаете, да? И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там – сепар, который в Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами", – сказал Зеленский.

Напомним, по данным западных медиа, уроженец Киева Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением Дональда Трампа.

Как мы писали, еще в конце февраля Трамп заявил, что пытается заключить с Россией несколько соглашений об экономическом развитии. В свою очередь Путин сказал, что Россия была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает "ресурсное" предложение Путина новому президенту США.