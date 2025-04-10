Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри тайно посетил Украину.

Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

"Герцог Сассекский отправился в Superhumans Centre, львовскую клинику, которая лечит раненых солдат, в сопровождении четырех ветеранов", — говорится в статье.

Принц Гарри встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий. Визит члена британской королевской семьи во Львов заранее не анонсировали.

Война в Украине идет 1142-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ развивает наступление на Лиманско-Оскольском фронте в Харьковской и в Луганской областях. DeepState показывает, что россияне продвинулась в Екатериновке и наступают в сторону Боровой. Также РФ продвинулась около Архангельского (восточнее Покровска). ВСУ отбили часть позиций в районе Котлино на Покровском направлении.

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