Телеведущий Макс Назаров (настоящее имя Назар Диордица), арестованный в январе, заплатил залог и вышел на свободу.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники.

Сам журналист пока эту новость не комментировал. Последняя запись в его телеграм-канале датируется 21 января.

Напомним, экс-ведущему каналов NewsOne и "Наш" 18 января Служба безопасности Украины вручила подозрение за распространение российской пропаганды и антиукраинскую деятельность на своем Ютуб-канале.

"По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы Кремля. Для этого блогер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в РФ", - заявляли в СБУ.

Суд отправил Назарова под стражу с возможностью внесения залога в 12 миллионов гривен. На следующий день суд уменьшил ему залог с 12 до 8,5 миллиона гривен.

Назаров на заседании суда заявил, что "ни разу не изменял Украине" и работал на ее благо во время полномасштабного вторжения. Также он сказал, что работники СМИ не отвечают за слова гостей в эфире, и опроверг обвинения в свой адрес в распространении российской пропаганды.