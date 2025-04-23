После критики президента США Зеленский впервые отправится на Родину Илона Маска
Завтра, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Южную Африку, где родился Илон Маск.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Поводом для визита станет рабочая поездка к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в Преторию, направленная на укрепление связей между двумя странами. Однако эксперты говорят, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, станет главной темой.
"Я абсолютно уверен, что этот вопрос будет включен в повестку дня", - считает научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства Йоханнесбургского университета доктор Оскар ван Хеерден.
"Я думаю, что правительство ЮАР не хочет повышать ожидания... и уж точно не хочет обрисовывать свои истинные намерения", - добавил он.
DW напоминает, что в июне 2023 года Рамафоса возглавил африканскую миротворческую миссию и встретился и с Зеленским, и с Путиным.
Ранее мы писали, что ЮАР сейчас находится в конфликте с Вашингтоном из-за дискриминационных мер в отношении белого населения страны.
В феврале президент США ввел санкции в отношении ЮАР за "дискриминацию африканеров на расовой почве" и отказ поддержки Израиля.