Завтра, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые посетит Южную Африку, где родился Илон Маск.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Поводом для визита станет рабочая поездка к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в Преторию, направленная на укрепление связей между двумя странами. Однако эксперты говорят, что потенциальное мирное соглашение между Россией и Украиной, вероятно, станет главной темой.

"Я абсолютно уверен, что этот вопрос будет включен в повестку дня", - считает научный сотрудник Центра дипломатии и лидерства Йоханнесбургского университета доктор Оскар ван Хеерден.

"Я думаю, что правительство ЮАР не хочет повышать ожидания... и уж точно не хочет обрисовывать свои истинные намерения", - добавил он.

DW напоминает, что в июне 2023 года Рамафоса возглавил африканскую миротворческую миссию и встретился и с Зеленским, и с Путиным.

Ранее мы писали, что ЮАР сейчас находится в конфликте с Вашингтоном из-за дискриминационных мер в отношении белого населения страны.

В феврале президент США ввел санкции в отношении ЮАР за "дискриминацию африканеров на расовой почве" и отказ поддержки Израиля.