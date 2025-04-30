В областном центре юго-запада Украины мужчина облил себя бензином, поджёг и горящим ходил по городу.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры пылающей фигуры среди прохожих на улицах.

Судя по всему, автор действия не планировал заканчивать жизнь самоубийством, а устроил уличное представление, набросив на себя непрогораемый плащ.

Через какое-то время местные жители залили лежащего посреди тротуара "фаерщика" водой из вёдер. О его состоянии ничего не известно.

Ранее выкуривавший военнообязанного из машины военком заявил, что мужчина сам поджёг газ, пущенный полицией.

Также мы публиковали видео, как во Львове мужчина облил себя бензином перед горсоветом и угрожал самосожжением.

Война в Украине идет 1162-й день. Последние новости с главными событиями 30 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвигается в Сумской области. На карте Deep State населённый пункт Басовка уже перешёл в серую зону, что означает идущие попытки противника закрепиться там. Также в серой зоне оказались деревни Журавка и Весёловка. Российские паблики пишут, что их штурмовые группы уже подошли вплотную к селу Локня.

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