В кинопарке "Москино" в столице РФ открылась кинотеатральная историческая реконструкция "Победа! Знамя над Рейхстагом!", автором которой выступил известный артист Игорь Угольников. Для нее была сооружена копия Рейхстага в натуральную величину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Мероприятия проводят с 1 по 4 мая и с 7 по 11 мая.

"Новая постановка народного артиста РФ Игоря Угольникова "Победа! Знамя над Рейхстагом!" - это захватывающая реконструкция решающего сражения за Берлин и водружения Знамени Победы над Рейхстагом", - рассказали в пресс-службе проекта.

Как заявил Угольников, декорация полуразрушенного Рейхстага в натуральную величину "поможет создать обстановку реалистичности, полного погружения".

Также для визуального ряда реконструкции специалисты по компьютерной графике студии "Военфильм" воссоздали 3D-модели танков и другой техники 1940-х годов по архивным фотографиям. Дополняет графические изображения более современная военная техника, которая будет задействована в реконструкции.

Всего в постановке примут участие около 30 единиц экспозиционной и игровой техники: истребители ЯК-3 и МиГ-3, самолеты И-16 и ПО-2, танки, "Ганомаг" - немецкий полугусеничный бронетранспортер, самоходные установки. В кинотеатральной реконструкции задействованы известные актеры Алексей Кравченко, Сергей Маховиков, Алексей Шевченков, Виктор Добронравов, Сергей Селин, Александр Андриенко и другие.

Сцена из постановки

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