Россия впервые с января заявила об ударе британскими ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили о сбитии восьми таких ракет над акваторией Черного моря.

При этом не указывается, в какой именно части моря их сбили.

Об отражении ракетной атаки заявлял мэр Новороссийска (однако предполагается, что это могли быть и ракеты "Нептун", о сбитии которых также заявили в МО РФ).

В последний раз об ударе Storm Shadow РФ официально сообщала почти три месяца назад - 15 января.

Также в России сообщили о массовом налете дронов на Крым (сбито 96) и Краснодарский край (сбито 47 БПЛА). Кроме того, заявляется, что в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.

Напомним, в ночь на 2 мая Крым тоже был под массированной атакой беспилотников. Взрывы были, в частности, в районах военных аэродромов.

До этого российская армия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов. Пострадали объекты жилой инфраструктуры, в некоторых районах возник пожар.