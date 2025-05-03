В РФ впервые с января заявили об ударе британскими ракетами Storm Shadow
Россия впервые с января заявила об ударе британскими ракетами Storm Shadow.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ведомстве заявили о сбитии восьми таких ракет над акваторией Черного моря.
При этом не указывается, в какой именно части моря их сбили.
Об отражении ракетной атаки заявлял мэр Новороссийска (однако предполагается, что это могли быть и ракеты "Нептун", о сбитии которых также заявили в МО РФ).
В последний раз об ударе Storm Shadow РФ официально сообщала почти три месяца назад - 15 января.
Также в России сообщили о массовом налете дронов на Крым (сбито 96) и Краснодарский край (сбито 47 БПЛА). Кроме того, заявляется, что в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров.
Напомним, в ночь на 2 мая Крым тоже был под массированной атакой беспилотников. Взрывы были, в частности, в районах военных аэродромов.
До этого российская армия массированно атаковала беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего погиб ребенок, еще одного спасли из-под завалов. Пострадали объекты жилой инфраструктуры, в некоторых районах возник пожар.