Главный раввин Украины Моше Асман опубликовал совместное фото со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Мой принцип в жизни – слова, идущие от сердца, должны найти путь к другому сердцу! Я благодарен Стиву Уиткоффу за его внимание", – написал Асман в своей публикации.

Была ли эта встреча запланированной или случайной – не уточняется. Однако, судя по фото, она состоялась на полях мероприятий по случаю 77-й годовщины независимости Израиля, где выступал Уиткофф.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году на фронте погиб сын Моше Асмана.

Война в Украине идет 1167-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что российские войска продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Также армия РФ продвинулась в районе Нового и Новомихайловки на Лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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