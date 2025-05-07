В руководстве Российской Федерации прокомментировали предложение представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога развести войска в Украине на 30 км.

Об этой идее высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва "пока не слышала от Киева каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения".

"Из Киева не было ни одного заявления на этот счет", - заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Россия рассмотреть соответствующее предложение украинской стороны.

Напомним, вчера Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами.

Почему идея с разводом войск кажется трудновыполнимой, мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

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