Правая партия Reform UK, одержавшая победу на парламентских выборах в Англии решила убрать украинские флаги с общественных зданий в населённых пунктах страны.

Об этом пишет британское издение Independent.

Так, правящий совет графства Дарбишир в центральной Англии, в котором по итогам прошедших в четверг выборов большинство получила партия Reform UK, подтвердил журналистам, что на муниципальных зданиях больше не будут поднимать жёлто-голубое знамя.

Председатель лидировавшей политсилы Зиа Юсуф ранее писал в соцсетях, что земские советы, контролируемые Reform UK, будут вывешивать на своих зданиях только британский национальный флаг, флаг Англии (красный крест на белом фоне) и знамёна графств (там, где они есть). Дарбишир стал одним из десяти муниципалитетов, которые теперь контролируются правыми.

Ранее многие муниципалитеты в Британии из солидарности с Киевом поднимали над своими зданиями украинские флаги. Так было и в Дарбишире, но после 21 мая, когда новый состав совета соберётся на свое первое заседание, украинский флаг уберут, подтвердил представитель местного отделения партии.

Совет Дарбишира также финансирует билеты на городские автобусы для украинских беженцев, что будет с этой льготой, пока не сообщается.

Напомним, два студенческих профсоюза в Британии приостановили работу украинских групп после покупки дронов для ВСУ на пожертвования.

Ранее появились сообщения, что сторонник кандидата в президенты Польши снял флаг Украины с городской мэрии.