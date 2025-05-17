На переговорах в Стамбуле широкая общественность впервые увидела лицо одного из ключевых людей в системе украинских спецслужб - заместителя главы СБУ Александра Поклада.

Он был включен Владимиром Зеленским в состав делегации на переговорах с Россией и попал в кадр вместе с министром обороны Рустемом Умеровым на видео, на котором глава делегации рассказывал об итогах встречи.

До сих пор в открытом доступе были лишь его фото из далекой молодости.

Поклада называли одним из кураторов операции украинских войск в Курской области. Россияне его обвиняли в организации убийств различных деятелей и диверсионных актов на территории РФ и на захваченных россиянами украинских территориях.

Глава ГУР Кирилл Буданов давал понять, что люди Поклада могли быть причастны к убийству участника переговорной группы с РФ Дениса Киреева в марте 2022 года. А уехавший из Украины народный депутат Артем Дмитрук обвинял его в подготовке своего убийства.

В то же время люди, которые работали в последнее время с Покладом в СБУ, характеризуют его как системного и эффективного руководителя, решающего очень широкий круг вопросов, при этом "беспощадного к врагам Украины".

"В сравнении с Покладом Малюк - Махатма Ганди", - сказал нам один из сотрудников СБУ.

Как мы писали, ранее ходили слухи о замене Буданова на Поклада.