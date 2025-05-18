Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио в Риме.

Сообщение об этом и фотографии участников встречи появилось в телеграм-канале Зеленского

Напомним, трое политиков сегодня находились в Ватикане на интронизации нового папы римского Льва XIV.

"Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решение. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня", – прокомментировал встречу президент Украины.

Сто́ит отметить, что это первая встреча украинского лидера с вице-президентом США после публичной ссоры с ним в Белом доме.

Напомним, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский "может вернуться, когда будет готов к миру".

Между тем сегодня Рубио сообщил, что Россия готовит документ со своими требованиями к прекращению огня в Украине.

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