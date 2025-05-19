Развитие оборонной промышленности Европы способно в долгосрочной перспективе сильно навредить ее экономике.

Об этом пишет Politico.

По данным издания, нужды оборонного гокмплекса будут финансировать за счет увеличение государственного долга, который уже и так высок.

"В то время как производство пушек и бомб учитывается в показателях ВВП, нет никакого долгосрочного повышения производительности от наземных мин, которые просто лежат в земле, или гаубиц под чехлами в казармах. Они могут гарантировать систему, которая генерирует ВВП, защищая ее от вторжения, но их вклад в конечные цифры не поддается количественной оценке", - говорится в статье.

В то же время уточняется, что есть надежда в конечном итоге привлечь инвестиции в технологические инновации, которые найдут применение в гражданской экономике, повысив ее производительность и окупив себя.

Однако Politico пишет, что в краткосрочной перспективе экономическое напряжение неизбежно и потребует сокращений других расходов.

"Мы никогда не сможем создать больше стратегического противника вроде Китая. Нам нужно уметь проводить операции в десять, сто раз эффективнее, чем они", - сказал изданию соучредитель оборонной компании Comand AI Луик Мужоль.

Ранее мы писали, что Европейский союз намерен запустить масштабный проект по наращиванию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание России и поддержку Украины.

Мы анализировали, насколько выполнима такая задача.