Завтра, 25 мая пройдёт третий этап обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Главное – обмен. В эти дни мы должны освободить тысячу наших людей - это общее задание для наших разведок, дипломатов, для всей нашей страны", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня стороны конфликта обменяли по 307 пленных в рамках выполнения договоренности, достигнутой в Стамбуле. В целом должны быть обменяны по тысяче человек с обеих сторон.

Между тем в Офисе президента заявили, что Украина не согласна на второй раунд переговоров с РФ, пока не состоится обмен пленными.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне возобновили наступление к югу от Константиновки, сообщает Deep State. Восточнее города неприятель продвинулся в Романовке и к северу от Торецка – в посёлке Дачном. Силы ПВО зафиксировали запуск нового ударного дрона РФ, которым атаковали Одессу. Вчера начался масштабный обмен пленными в рамках реализации стамбульской договорённости об обмене 1000 на 1000.

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