В южных регионах Украины зарегистрировали уже около двух десятков случаев применения новых российских боеприпасов "Бандероль".

Об этом сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

По его словам, этот боеприпас – нечто среднее между беспилотником и крылатой ракетой. Запускают эти боеприпасы с БПлА, таких, как украинский "Байрактар" – "Орион".

"Масса взрывчатого вещества – примерно 150 кг. Это обломочно-фугасные боеприпасы. Основная угроза – в его дальности: россияне заявляют, что он летит на 700 км, однако мы фиксировали около 310-320. Кроме того, у него достаточно высокая скорость – до 480 км в час", – рассказал Волошин.

Напомним, вчера РФ снова запустила по Украине рекордное количество дальнобойных дронов.

Война в Украине идет 1189-й день. Последние новости с главными событиями 27 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что на Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой. Кроме того, по данным телеграм-канала Deep State, РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области. Также Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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