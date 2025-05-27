Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал военный ответ россиянам на воздушные удары по территории, подконтрольной Киеву.

Заявление прозвучало в ходе вечернего обращения верховного главнокомандующего, опубликованного в Телеграм.

"Это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика – ключевые элементы", – сообщил Зеленский.

Напомним, в Кремле заявили, что недавние удары по Украине – это ответ на несколько волн дроновых атак, прошедших по Москве и другим городам РФ на прошлой неделе.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке нового наступления россиянами.

Война в Украине идет 1189-й день. Последние новости с главными событиями 27 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные сообщили, что на Константиновском направлении российская армия зашла в Попов Яр, взяла под контроль часть Яблоневки и Зари, а также полностью овладела Старой Николаевкой и Романовкой. Кроме того, по данным телеграм-канала Deep State, РФ закрепилась на большей части своего плацдарма в Сумской области. Также Deep State впервые почти за год фиксирует продвижение россиян к востоку от Волчанска в Харьковской области.

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