Надежды на немецкие дальнобойные ракеты Taurus в Украине преувеличены - даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.

Об этом пишет в Фейсбуке жена командира 3-й штурмовой бригады Андрея Билецкого, телеведущая Татьяна Даниленко.

Она пишет, что Германия дала задний ход по поводу ракет Taurus "после российских ядерных угроз". При этом она не считает это оружие "панацеей".

"Россия производит сотни таких ракет. Очень это им помогло?" - задается вопросом Даниленко.

"Предположим, мы ответим тем же - только в десятки раз в меньших масштабах. Народ порадуется. Будет что блогерам показать. Но уничтожить российскую промышленность не получится. И истощить в ноль их ПВО - тоже. Повторюсь, у них это не выходит даже в масштабах Украины, хотя ракет у России больше, чем у условной Германии. Наши удары по заводам, где производят "Шахеды" или что-то подобное, не остановят производство", - пишет Даниленко.

По той же причина она критикует "ажиотаж в духе "даёшь украинскую баллистику" и "дайте "Таурусы" и призывает "дать фронту то, чего там действительно не хватает".

Напомним, позавчера канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что Германия вместе с другими западными странами сняла ограничения по дальнобойности оружия для Украины. Это породило слухи, что Берлин решил выделить Украине Taurus, но вчера Мерцу пришлось оправдываться, что он имел в виду старое решение и ничего не изменилось.

Также накануне в Бундестаге заявили, что в настоящее время Германия не поставляет Украине никаких систем оружия дальнего действия.