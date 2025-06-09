К настоящему времени наиболее интенсивные боестолкновения идут на покровском направлении, а также в районах курской операции и в приграничных районах Сумской области.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Также верховный главнокомандующий анонсировал дальнейшие этапы обменов пленными с РФ.

Напомним, Зеленский призвал реагировать на сигналы воздушной тревоги в виду возможной массированной атаки РФ в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается 1202-й день. Последние новости с ключевыми событиями 9 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что российские войска захватили Локню под Сумами. Минобороны противника заявляло о взятии этого села 24 мая. Также, по имеющимся данным, войска РФ продвинулись в Яблоновке к югу от Константиновки. Продвижение неприятеля наблюдается и в Кондрашовке к северу от Купянска Харьковской области.

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