Чтобы армия была сильной, в ней должны воевать дети политиков и чиновников.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко.

"В Израиле нет разницы, сын ли ты кого-то из правительства, сын министра или сын дипломата - все служат в боевых частях армии. Каждый раз, когда ситуация в стране обостряется, люди возвращаются из-за границы и идут в армию. Это обязательно, чтобы иметь сильную армию. Я не представляю, как может быть иначе", - сказал дипломат.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что служить в украинской армии должны все граждане страны, включая женщин. По его словам, Украине нужно перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан, независимо от пола.

Напомним, в прошлом году газета The Washington Post писала, что в Израиле всё больше резервистов уклоняются от службы в армии.

По данным издания, всё больше израильских резервистов предпочитают не являться на службу, что создаёт дополнительную нагрузку на и без того перегруженную армию в условиях постоянно расширяющейся зоны боевых действий.