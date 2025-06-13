Под Соледаром Донецкой области потерпел крушение самолёт армии РФ.

Об этом сообщают российские паблики вместе кадрами взрыва во время полёта штурмовика.

Они называют возможной причиной аварии "перегрузку крыла при выходе из манёвра".

При этом утверждается, что какого-либо огневого воздействия со стороны ВСУ не было, а катапультировавшийся лётчик "отделался ссадинами".

В украинских телеграм-каналах пользуется популярностью версия, что загоревшийся Су-25 был сбит другим российским самолётом, что летел рядом.

Ранее ВСУ поразили два самолёта армии РФ, а также завод по производству антенн для "Шахедов" и управляемых бомб.

Война в Украине продолжается 1206-й день. Последние новости с ключевыми событиями 13 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась в Харьковской области, захватив посёлок Двуречная, сообщает Deep State. В Донецкой области продолжает наступление в Богатыре, где формируется зона окружения к западу от Константинополя. Вчера состоялся ещё один этап обмена пленными.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play