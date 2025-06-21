Администрация президента США Дональда Трампа отправила уведомления об увольнении более 600 сотрудникам "Голоса Америки" - американского государственного СМИ, вещающего за рубеж.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, сотрудников перевели в оплачиваемый отпуск до официального прекращения их контрактов 1 сентября. Штат организации сократится примерно до 200 человек, что составляет около седьмой части от состава на начало 2025 года.

Президент Трамп еще в марте обвинил Voice of America в распространении "антиамериканской" и "пропагандистской" повестки и подписал указ о фактическом демонтаже агентства, в результате чего его деятельность впервые с 1942 года была приостановлена.

В мае СМИ писали, что штаб-квартиру радиокомпании "Голос Америки" в Вашингтоне выставили на продажу. Офисы компании находятся в здание, расположенном в двух кварталах от Капитолия. Его внесли в список объектов недвижимости, от которых федеральные власти хотят избавиться.