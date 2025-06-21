Генерал ВСУ Сергей Наев, которого отправили на фронт после критики властей за плохую подготовку страны к войне, покидает свою должность.

Об этом сам Наев сообщает в своём телеграм-канале.

"Завершил свою каденцию на посту командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами штаба мы покидаем одно из самых горячих направлений Донетчины. Далее выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов ВСУ", – пишет генерал.

Наев добавил, что в ходе его службы на передовой вверенные ему подразделения "не допустили прорыва в Днепропетровскую область".

Напомним, в начале февраля Наев обвинил власти Украины в срыве подготовки к отражени российского вторжения. После этого через несколько дней он был направлен командовать на Великоновосёлковское направление.

Как сообщалось, Наев узнал о своём увольнении с должности командующего из СМИ.

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