Для нужд Вооружённых сил Украины создан аналог российских корректируемых авиабомб дальностью поражения 60 километров.

Об этом сообщает военное издание Defense Express, публикуя кадры сброса боеприпаса.

По его информации, первые образцы этого боеприпаса уже испытываются и показывают результат, однако для ускорения разработки необходимо финансирование.

Ранее ВСУ показали стрельбу первой огнемётной системы, аналогичной российскому "Солнцепёку".

Война в Украине продолжается 1218-й день. Последние новости с ключевыми событиями 25 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в направлении Купянска Харьковской области: в районе деревень Радковки и Голубовки на правобережье Оскола. На карте Deep State до северных окраин Купянска от позиций, где закрепился неприятель, осталось чуть более трёх километров. Также россияне продвинулись в районе Боровой и к югу от Константиновки Донецкой области.

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